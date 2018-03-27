Uber自駕車撞死人 亞利桑納州長宣布禁止測試

Uber自駕車日前撞死路人，成為全球首起自駕車死亡車禍。（美聯社）

2018-03-27 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕優步（Uber）一輛自動駕駛車在日前在美國亞利桑那州坦佩市（Tempe）撞死一名婦人，讓自駕車的安全性問題浮上檯面，亞利桑納州州長杜席（Doug Ducey）當地時間26日下令，禁止Uber自駕車在該州進行路面測試。

綜合外媒報導，亞利桑那州政府26日致函給Uber執行長，宣布暫停讓Uber自駕車在該州測試。州長杜席表示，「改善公共安全一直是亞利桑納州自駕車測試計畫的重點，我期待在亞利桑那州操作這項科技的所有人首要之務是『公共安全』。然而3月18日發生的意外毫無疑問與這項期待相違背。」另外杜席也形容，車禍畫面「令人不安和感到擔憂」。

事實上，杜席2015年歡迎Uber的自駕車科技進入該州測試，當時他表示，「我們希望讓你知道，亞利桑那州民眾需要優步。」不過如今他態度已有所轉變。

Uber則發表聲明說，公司將和亞利桑那州政府合作進行事故調查，「我們在上週的悲慘事件後，已暫停了所有城市的自駕車測試。我們會繼續以任何方式幫助調查人員，並且與州長辦公室保持對話，以解決他們的擔憂。」

至於Uber的對手、同樣在發展的自駕車業務的Waymo則說，儘管Uber出現了事故，但他們的公司對其技術充滿信心，現在已計劃今年在鳳凰城地區推出頗具競爭性的自駕車服務。