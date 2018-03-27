稱「武統」有6大戰法 解放軍中將嗆：3天亡台

中共解放軍中將稱有六大戰法攻台，嗆三天內拿下台灣。圖為國軍漢光33號演習，模擬對戰來襲共軍。（資料照）

2018-03-27 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣旅行法」在美國總統川普簽署生效後，引發中國政府不滿，甚至叫囂「武統」時機已到，有中共解放軍中將聲稱，解放軍有「六種戰法」來對台灣出手，揚言3天就拿下台灣。

中共解放軍中將王洪光，曾擔任過南京軍區副司令，他投書中國官媒《環球時報》指出，「武統台灣」有六招，第一是「火力戰」，聲稱解放軍在三波飛彈及三波空襲的火力下，能摧毀台灣1/3重要目標，可以在48小時內讓其失能；第二是「目標戰」，他稱台灣軍事目標都很集中，例如衡山指揮所與松山機場距離僅3公里，另一方面台灣機場都離海邊很近，暴露在空襲範圍內，能直接「點穴」，而不會陷入巷戰。

第三是「立體戰」，聲稱解放軍有能力同時進行傳統的搶灘登陸、傘兵空降、直升機機降，讓守軍顧此失彼；第四是「信息戰」，使用電磁脈衝武器（EMP）癱瘓台灣通信指揮；第五則是「特種作戰」，也就是派遣特種部隊執行斬首行動，最後則是「心理戰」，將透過廣播勸降，王洪光強調，台灣統派民眾在廣播下一呼百應，有助分化台灣抵抗意志。

解放軍中將王洪光，揚言在這六種戰法打擊下，不用三天就可以拿下台灣。