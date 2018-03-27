中國天宮一號即將重返大氣層 墜毀倒數計時

天宮一號現在近地點高度僅剩208.1公里，即將再次進入大氣層，NASA警告，天宮一號是10年來從太空墜回地球的最大人造物體。（歐新社）

2018-03-27 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國2011年發射的天宮一號在前年3月失控後，各界都非常關注其墜落地點，根據最新資訊顯示，天宮一號現在近地點高度僅剩208.1公里，即將再次進入大氣層，美國國家航空太空總署（NASA）警告，天宮一號是10年來從太空墜回地球的最大人造物體。

據中國載人航天工程辦公室26日指出，截至25日為止，天宮一號目前仍運行在平均高度約216.2公里的軌道上（近地點高度208.1公里、遠地點高度224.3公里），整體結構完整，其軌道逐漸下降，即將墜入大氣層；分析指出，天宮一號重返大氣層的時間在3月31日至4月4日之間，屆時天宮一號將化為一團火球。

NASA警告，重達8.5噸的天宮一號將是10年來從太空重返大氣層的最大人造物體，報導指出，天宮一號墜入大氣層時，大部分都會被燒毀瓦解，但仍有剩餘殘骸落回地表的機率；歐洲太空總署（ESA）表示，目前仍無法準確預測天宮一號的墜落地點，只能推測約北緯43度到南緯43度之間，包括台灣、日本、中國、美國、歐洲南部、紐澳地區都在這範圍內。

有專家表示，若天宮一號沒有在太空中完全焚毀，透過大氣層仍有約10%至40%含化學物質的劇毒碎片墜落，可能導致頭暈、噁心、甚至致癌。