金正恩訪問中國？ 專家：習近平搶在川普前先召見

北韓領導人金正恩盛傳到中國訪問的消息，雖然還未得到官方證實，但已經引起外界諸多討論。有專家分析，北京仍對平壤有著極大的影響力，這次金正恩訪問中國，就像是宗主國召見附庸國元首。（美聯社資料照）

2018-03-27 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩盛傳到中國訪問的消息，雖然還未得到官方證實，但已經引起外界諸多討論。有專家分析，北京仍對平壤有著極大的影響力，這次金正恩訪問中國，就像是宗主國召見附庸國元首。

著有《中國即將崩潰》的中國問題專家章家敦接受《美國之音》專訪時表示，他相信金正恩訪問中國的消息是事實，金正恩就像是中國的諸侯，中國對北韓在經濟、外交上有著極大影響力，外界不應該對金正恩被召到中國首都感到驚訝。

章家敦指出，中國對北韓有著極大的影響力，但他們不經常使用這一影響力，最近金正恩直接提出與美國總統川普會晤，孤立了中國。所以中國要金正恩跟南韓總統文在寅和川普會面前，必須先來見過中國的統治者習近平。章家敦認為，金正恩突然訪問北京，對東亞和平發展將是不利的，習近平的動作將使金正恩與南韓、美國的峰會變得更為困難。

另外，也有專家持不同看法。美國智庫「史汀生中心」（Stimson Center）東亞項目高級研究員孫韻（Yun Sun）向《商業內幕》表示，川普答應與金正恩見面，提升這位北韓領導人的地位，讓中國更願意和他交談，以避免中國在未來決定朝鮮半島命運的談判中被邊緣化。孫韻說，中國擔心美國與北韓的對談中，促使南北韓統一，或是美國擴大對北韓的影響力，這兩者都與中國的戰略利益背道而馳。