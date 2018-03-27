機師拿槍對抗劫機者？ 美國訓練民航機師「武裝化」

近期美國槍擊案頻傳，禁槍與擁槍輿論爭論不休，不過美國的機師其實可以載在機上「配槍」，為的就是要防範劫機者。（美聯社）

2018-03-27 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國槍擊案頻傳，禁槍與擁槍輿論至今仍爭論不休，不過美國的機師在機上「可以配槍」，原因在於2001年911恐攻後，美國為了維持飛行安全，允許在民航機工作的機師配槍，並接受培訓，當遇上劫機者時可直接射擊劫機者。

根據《BBC》報導，美國每年都有數以百計的民航機師前往新墨西哥州的阿特西亞市（Artesia）參加培訓，培訓課程從講習開始，接著轉移到射擊場，機師們學習如何在坐姿及站姿射擊，並學習如何預防劫機者偷走配槍，以及保存佩槍的方法。

而這些「武裝機師」， 被稱為聯邦飛行安全官（Federal Flight Deck Officers），不過這個培訓課程並不是機師的必修項目，而是選修項目，培訓過程全程免費，手槍也免費提供，每五年會有為期2天的複習課程，但是機師結訓後並不會因此得到更多薪資。負責此培訓項目的美國聯邦飛行保安局副局長薩蘭德里（Eric Sarandrea）提到這些「武裝機師」，他表示：「我見過他們中的幾百個人。我跟他們說的第一句話是『多謝』。」

除了「武裝機師」之外，美國一些高風險航班或是載送特殊乘客的航班上都會配備「武裝保安」，在飛行過程中坐在客艙內，以備不時之需。不過「武裝機師」的花費僅讓美國政府負擔17美元（約新台幣495元），配備「武裝保安」則高達3000美元（約新台幣8萬7364元），薩蘭德里強調，不管是「武裝機師」還是航班武裝保安，都能發揮重要的震懾力，防止911事件再度重演。

目前美國共有約12萬5000名民航機師，不過美國政府沒有透露到底有多少機師配槍，僅表示有「數千計的機師」參加過培訓。