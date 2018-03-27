歐美祭出史上最大驅逐戰 俄羅斯誓言報復

2018-03-27 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄國間諜毒殺案越演越烈，目前已有21個歐美國家與英國站在同一陣線，共驅逐逾百名俄國外交官與情報人員，成為史上最大的驅逐行動。對此，俄國當局迄今仍矢口否認涉及俄諜毒殺案，揚言對西方國家的制裁做出反擊。

繼英國驅逐境內23名俄國駐英外交官後，美國總統川普26日跟進，下令驅逐60名俄羅斯外交官，被視為川普上任至今對俄國祭出最重大的反制行動，美國國務院發布聲明指出，由俄國策劃、進行的毒殺行動已公然違反國際法與《聯合國化學武器公約》。

英國《BBC》報導指出，德國等歐盟14個成員國也協調一致，陸續驅逐境內俄國外交人員，迄今全球已有至少22個國家宣布驅逐俄國外交官員與情報人員，合計超過136人。

面對歐美各國的指控與制裁，莫斯科至今仍矢口否認與毒殺案有關，俄國外交部稍早強硬回擊，表示未來將持續與西方國家對抗，聲明更稱，「上述國家對俄羅斯不友善的舉動都會被記住，我們將做出回應」。

據《BBC》統計，目前下令驅逐俄國外交官或情報人員的國家如下：美國（驅逐60名俄國人員）、英國（23名）、法國（4名）、德國（4名）、波蘭（4名）、捷克（3名）、立陶宛（3名）、丹麥（2名）、荷蘭（2名）、意大利（2名）、西班牙（2名）、愛沙尼亞（1名）、克羅埃西亞（1名）、芬蘭（1名）、匈牙利（1名）、拉脫維亞（1名）、羅馬尼亞（1名）、瑞典（1名）、烏克蘭（13名）、加拿大（4名）、阿爾巴尼亞（2名）、挪威（1名）。