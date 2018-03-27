金正恩祕訪中國 美智庫專家揭露原因...

北韓領導人金正恩在與美國總統川普會面之前，最近傳聞搭乘專用列車密訪北京，進行掌權後首次訪問中國。（美聯社資料照）

2018-03-27 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩在與美國總統川普會面之前，最近傳聞搭乘專用列車祕訪北京，進行掌權後首次訪問中國。專家分析，過去金正恩因為核武問題無法訪問中國，但近期川普接受與金正恩會面的要求，讓平壤與北京的關係發生變化，促使中國做出改變。

《Daily NK》報導，一週前中國遼寧的丹東車站已開始實施管制，同時傳出金正恩即將訪華的消息。日媒《NNN》26日下午2時捕捉到北韓專用列車抵達北京火車站的畫面，該列車共有21節車廂，綠色車廂配以黃色線條，與2011年金正日訪問北京所搭乘的列車相似。另外，有3名消息人士向《彭博》證實，金正恩已抵達中國。

《商業內幕》（Business Insider）報導，美國智庫「史汀生中心」（ Stimson Center）東亞項目高級研究員孫韻（Yun Sun）表示，中國過去曾試圖與金正恩見面，但隨著北韓核武問題升溫，雙方關係日益惡化，局勢緊張加劇才會破局。孫韻認為，平壤與北京關係之間唯一的變數已經發生了變化，川普接受了與金正日的會面的要求，這可能會讓中國人改變主意，更願意與金正恩見面，避免中國在未來決定朝鮮半島命運的談判中被邊緣化。

《明報》報導，東亞問題專家、北京大學國際關係學院教授梁雲祥指出，金正恩訪中國的消息若屬實，就是向外界表明中國在朝鮮半島局勢仍發揮至關重要的作用。梁雲祥分析，金正恩利用中美緊張的時機，期待訪問中國獲得最大利益；金正恩可能尋求中國減輕制裁並獲得更多援助，中國則可能會要求北韓棄核，並且私下承諾對北韓提供安全保護。

梁雲祥認為，中國協助美國對北韓作出嚴厲制裁，但卻換來美國在中美經貿、兩岸關係及南海等刁難，金正恩此時訪問中國，可能是受到中國邀請。