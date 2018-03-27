「鐵錘幫」橫行！香港中環珠寶店14個月6起搶案

香港港島總區重案組總督察冼國明在昨天被劫珠寶行前，向傳媒簡報案情。（圖擷取自香港警察臉書官網）

2018-03-27 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港中環昨天近午發生一起珠寶搶劫案，價值近1.5億台幣的珠寶在30秒內被洗劫一空，雖然警方在傍晚就逮住所有劫匪，不過，被劫珠寶尚未尋獲，而這不是單一案件，香港14個月來已有6起類似鐵錘珠寶店搶案，讓香港珠寶業者人人自危。

綜合媒體報導，昨天以大「鐵錘」砸破珠寶店搶劫的3名劫匪，都是南美哥倫比亞籍，才在本月15日以旅遊名義進到香港，犯下搶劫案後，一名劫匪在案發地點400公尺就被逮，另2名企圖從深圳灣轉進中國，昨天傍晚也被逮了，警方懷疑，劫匪可能勾結香港本地匪徒合夥作案。

據報導，昨天被劫的珠寶店是位於中環威靈頓街16號的地下珠寶店，防盜設施相當嚴密，顧客若要選購，需要店員按開玻璃大門才能進入，但昨天一早珠寶店才開門，還沒有顧客上門，3名歹徒就拿出約1米長的大鐵錘狂砸櫥窗玻璃，打出兩個缺口後，伸手將窗內的珠寶盜走，總值約4千萬港幣（約台幣1.44億）珠寶含一枚約1800萬港幣（約台幣6500萬）巨鑽，在30秒內被洗劫一空。

根據警方調查，這起珠寶店搶劫案，跟去年9月發生在尖沙嘴廣東道周生生珠寶金行的搶劫案，極為相似，正調查是否為同一批匪徒所犯。

在過去14個月，香港至少發生過6件類似的鐵錘幫搶案，總金額約逾7500萬港幣（約2.7億台幣）珠寶被劫。全港珠寶行都已經大幅增厚防盜玻璃櫥窗到11.5公分，不過，搶案還是持續發生，專家再建議增厚防盜玻璃櫥窗到14.24公分，阻延劫匪得手機會。