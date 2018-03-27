金正恩訪中 美未證實強調期待川金會

2018-03-27 03:20

〔中央社〕美國媒體報導，北韓領導人金正恩已抵中國訪問，對此，白宮首席副發言人夏哈（Raj Shah）今天說，美國無法證實相關報導是否屬實，但期待未來可能舉行的「川金會」。

彭博社報導，金正恩已抵達中國大陸訪問，這是他2011年掌權以來首度出訪，時間點在他與美國總統川普可能舉行高峰會前，引發關注。

日本共同社稍早分析，北韓重要人士選在這一時間點秘密訪中，可能是為趕在4月兩韓峰會與5月的川金會談前，向傳統盟邦中國說明會談事宜，並藉此改善雙邊關係。

??對此，夏哈在下午的新聞簡報會上簡短指出，美國無法證實相關報導是否屬實，但因川普聯合世界多國對北韓採取「最大施壓」的做法，讓美國處理朝鮮半島問題處於比過去更佳的狀態，北韓願意回到談判桌。

他指出，美國期待未來幾個月川普與金正恩可能舉行的峰會。?

?中國之前支持聯合國安理會對北韓飛彈試射及核試驗祭出制裁，造成與平壤的關係惡化，而金正恩主動出擊，與南韓改善關係，甚至藉南韓總統文在寅牽線、繞過中國，直接找上美國，表達願與川普會談的立場。

儘管北京檯面上表示歡迎，但有分析指出，金正恩不像父親金正日及祖父金日成對北京言聽計從，對中國維持自身在朝鮮半島的利益是挑戰。