金正恩到訪？北京晚宴下榻處戒備森嚴

2018-03-27 02:52

〔中央社〕據信是最高領導人金正恩的北韓高官26日抵達北京訪問，引起全球矚目。當晚，北京天安門廣場東西兩側的道路一度封鎖，供來訪外國政要下榻的釣魚台國賓館附近，更滿布大批警力。

據北京消息人士透露，駐北京的北韓國營機構主管在26日午後即獲悉，金正恩已搭乘專列抵達北京，展開對中國的訪問。

然而，面對媒體查詢，中國包括外交部在內的官方機構，到26日深夜為止，都沒有任何回應，使這項訪問憑添濃厚的神秘色彩。

根據中國網路流傳的訊息及各類影像，與北韓接壤的遼寧丹東，事前已有加強戒備、甚至清查鴨綠江畔建築門窗的措施。而據信是金正恩的專列則於25日自丹東駛入中國，26日抵達北京火車站，受到國賓級的車隊禮遇，在沿途交通管制下朝中南海駛去，引人側目。

據記者26日晚間觀察，天安門廣場北側的長安大街及南側的前門東、西大街，雖未實施管制，但沿途已有大批警力警戒。但較不尋常的是，天安門廣場東、西側的道路卻被封閉，大批公車及自用車被迫改道。

至於此舉是否為人民大會堂或中南海舉行國賓晚宴所實施的管制措施，目前不得而知。

而一向供來訪外國政要下榻的釣魚台國賓館，正門所在的圍牆東側道路，26日晚間則實施單向管制，禁止車輛開往長安大街及中南海、人民大會堂方向。至於正門外，則被大批警車的燈光照得燈火通明，員警則嚴格禁止閒雜人等逗留，並高聲要求馬上離開。

而屬側門的釣魚台國賓館北門外，警力雖沒有正門多，但整條街上仍停放著多輛警車，且不時有員警步行列隊巡邏，充滿緊張氣氛。

金正恩的父親、北韓第2代領導人金正日訪問中國時，也經常採取這種秘訪方式，直到離開中國國境後，才由雙方官媒發布消息。而從北韓第1代領導人金日成以來，金家3代領導人訪問中國全都是搭乘專列前往，從未搭乘過飛機及其他交通工具。