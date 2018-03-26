安倍擬修法規定電視須兩面俱呈 在野黨批:把媒體變國家機器

近期安倍捲入醜聞風波，導致支持率下滑。據外媒報導，安倍政府已提出修改草案，想讓媒體成為國家機器。（路透）

2018-03-26 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三近期因森友學園弊案，引起日本民眾不滿，並要求他下台負責。外媒報導，安倍晉三曾打算修改日本廣播電視法中「電視台必須呈現正反雙方政治觀點」的規定，引起反對人士不滿，並直指安倍試圖掩蓋醜聞的壓力，並讓媒體變成國家機器，也成為拯救他的希望。

《路透》報導，引述3名日本政府消息人士指出，日本政府已擬妥日本廣播電視法的修法相關草案，包括日本廣電法的第4條規定，並計畫5月初提出此修法。

由於日本廣電法第4條規定，持有執照的電視台應呈現互相對立的政治觀點，但網路媒體不在此限制。安倍晉三曾在2月出席一場國會議會提到，關於日本廣電法的規範，「區分傳統與數位媒體已經沒有意義，我們應該大膽修法，讓作為公共資產的電視頻道獲得充分利用。」

針對安倍這番言論，不僅引起多家電視台反對，日本在野黨議員奧野總一郎提出質疑，「安倍根本就是想宣傳自己的觀點」；日本研究媒體與社會關係的學者永田浩三也指出，「政府修法根本是讓媒體變成國家宣傳的機器。」

報導也提到，據日本政府統計數據顯示，日本民眾經常看電視，並高度信賴其傳播的訊息；平均每戶每個工作日花168分鐘看電視，但上網不到100分鐘，讀報僅10分鐘；有7成民眾認為報紙內容可信，6成6認為電視資訊可信，認為網路資訊可信的僅3成4。