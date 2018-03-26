解禁！ 俄開放日本水產品進口 福島產品有條件輸入

日本媒體指出，俄羅斯近日基本解除了對日本水產品的部分進口禁令。圖為日本漁民處理魚貨。（路透）

2018-03-26 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體指出，俄羅斯近日基本解除了對日本水產品的部分進口禁令。這項禁令是2011年福島核災後發布，莫斯科以放射性物質可能造成汙染為由，禁止日本福島等8縣逾200家企業的水產品進口。

《共同社》報導，俄羅斯聯邦政府農業部旗下的檢驗檢疫局在23日實施解禁，解除針對岩手、宮城、山形、茨城、千葉、新潟6縣水產禁止進口措施，福島縣產品則以追加提出關於放射性物質的證書等為條件允許進口，青森縣則已在2015年7月解禁。

俄國檢驗檢疫局指出，對於來自福島縣的產品，必須提交放射性物質銫-137、銫-134、鍶-90的檢驗證書，運入俄國時也必須實施抽樣檢查。當局稱，解禁決定是基於國際原子能總署（IAEA）報告和周邊環境、日本產食品相關放射性物質調查結果。

福島核災後，多國對日本產食品採取禁止進口措施，發布禁令的國家與地區一度超過50個，但據日本政府消息，截至本月23日，已有27國全面解禁。

報導指出，俄國這次對日本水產解禁，還包括福島縣產品在內，此舉可能影響他國，成為推動出口走向正常的動力。