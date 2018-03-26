槍管聲浪四起 200年歷史槍枝製造商申請破產

隨著槍管民意日漸升高，擁有超過200年歷史的美國槍枝製造商雷明登公司，稍早已向法院提出破產申請。（美聯社）

2018-03-26 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一所中學在上月14日發生校園槍擊案，造成17名師生死亡，使美國國內禁槍聲浪四起。美國槍枝製造商隨即受到波及，歷史最悠久的雷明登公司（Remington Outdoor，先前的Freedom Group），目前已向法院申請破產。

根據《BBC》報導，擁有超過200年歷史的雷明登公司，創立於1816年。隨著國內反槍枝的聲浪四起，該公司為了與債權人達成協議，已向德拉瓦州（Delaware）的法院申請破產保護。

雷明登的財務長表示，法院文件顯示，公司的銷售量在破產的前一年急速下滑。

在禁槍民意的壓力下，許多美國國內零售也試圖限制槍枝販賣，有些要求購買者必須提出相符的身分證明，有些甚至乾脆不在店內販售槍枝。

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）日前曾預測，隨美國國民對槍管的擔憂上升，有些槍枝製造商預期銷售量會提高，進而將產量提高，但事實發展並非如此。

此外，雷明登的財務長也表示，在申請破產的程序進行時，公司將持續運作。