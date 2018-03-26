威而鋼上市20年 藍色小藥丸掀性革命

2018-03-26 21:33

〔中央社〕藍色小藥丸威而鋼（Viagra）上市即將滿20年，它曾在美國掀起一場文化變革，幫助數百萬年長男性重振雄風，並讓曾是禁忌的陽痿議題進入民眾的日常談話。

法新社報導，專家指出，儘管威而鋼帶來的革命改善了許多夫妻性生活，但大體上仍忽略了苦於性功能失調及隨著時間推移而性慾減退的女性。

美國食品暨藥物管理局（FDA）在1998年3月27日，批准美國輝瑞大藥廠（Pfizer）開發的威而鋼上市，至今全球約已開出6500萬份威而鋼處方箋。

威而鋼是第一種用來幫助男性勃起的藥物，這種神奇藥物能讓年長男性重振雄風，當時突然在電視和雜誌上大紅大紫。

紐約林諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）泌尿科專家卡瓦勒（Elizabeth Kavaler）回憶說道，在威而鋼問世前，男性也會想談論他們的勃起問題，但對話總是很困難且尷尬。

她又說，如今已大不相同，「隨著大家年齡增長，性愛已成為我們生活中相當正常的一部分，而我相信威而鋼一直是其中的重要部分」。

到了2015年，FDA批准一種名為Addyi的處方藥，媒體稱之為「女性威而鋼」，號稱是全球第一種能讓對性事提不起興趣的女性增強性慾的藥物。

威而鋼上市之初，每顆價格約為15美元，之後還曾漲破50美元。但威而鋼的平價學名藥在去年推出後，每顆價格降至1美元以下。