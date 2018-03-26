划獨木舟挑戰危險瀑布 澳男從20公尺落下竟然沒事

丹吉瀑布受到攝影愛好者的青睞，也曾為知名的跳水勝地。（圖擷自Google地圖）

2018-03-26 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕近期澳洲1名男子卡拉克（Lachie Carracher）挑戰新南威爾斯州（New South Wales，簡稱NSW）曾是跳水勝地的丹吉瀑布（Dangar Falls），他划著獨木舟在急流中勇往直前，最後他從20公尺高的瀑布懸崖墜下，所幸平安無事。

據《澳洲廣播公司》報導，今年29歲的卡拉克為此準備8個月，他不僅密切注意這個區域的降雨情況，也在去年冬天河水流量少時，確認路線。上週，他終於等到豐沛雨量帶來的湍急水流，他從墨爾本駕車15小時前往丹吉瀑布附近。

澳洲時間23日，卡拉克划著一艘藍色獨木舟，慢慢往前至瀑布20公尺高的懸崖邊，最後他連同獨木舟墜落，影片中可以見到，有另一艘獨木舟出現，協助卡拉克翻正他的獨木舟，確認他平安無事。

事後，卡拉克接受採訪表示，他事前曾計算過風險，「如果水量不夠湍急，墜下瀑布能夠活命的風險也將增加」，他也特別訓練水中閉氣長達5分鐘。

丹吉瀑布不僅受攝影愛好者的青睞，也一度為澳洲著名的跳水景點，但曾在2012年發生跳水意外，1名19歲德國遊客跳水溺斃。

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