驅逐大戰！美國宣布驅逐60名俄國外交官 歐洲多國跟進

2018-03-26 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕因俄羅斯涉嫌在英國利用神經毒毒殺前間諜一案，美國總統川普（Donald Trump）在今（26）日下令驅逐60名俄國外交官。

根據《路透》報導，美國同時也將宣布，關閉俄國位於西雅圖的總領事館。

外媒報導，德國與法國也宣布，各將國內的4名外交官驅逐。波蘭和立陶宛也跟進驅逐行動。捷克外長表示，4月1日前，3名俄國外交官必須離境。

丹麥外交部長宣布將驅逐2名俄國外交官。烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）也表示，將驅逐13名俄國外交官。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，歐盟14個成員國將驅逐俄國外交官。

加拿大在稍早宣布，將驅逐4名俄國外交官，以聲援英國。此外，俄國政府日前曾向加拿大提出增加3名外交官的申請，目前已被加拿大否決。

羅馬尼亞外交部宣布，將驅逐1名俄國外交官。

俄羅斯國會上議院外交事務主席柯薩切夫（Konstantin Kosachev）則表示，俄國必須做出相對的措施回應。柯薩切夫也譴責，該驅逐潮是「史無前例，且骯髒又卑鄙的遊戲」。

此前，英國已驅逐23名俄國外交官，歐盟也已召回駐俄國大使。俄羅斯則已對英國採驅逐同等人數的報復措施。