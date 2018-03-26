全美學生上街要槍枝管制 前參議員潑冷水：學學CPR

2018-03-26 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州中學上月發生槍擊案後，引發全美各地學生怒火，24日有5位倖存學生號召上街遊行，要求更嚴格的槍枝管制。不過前賓州參議員桑托榮（Rick Santorum）對此則感到不以為然，要學生學學CPR或自己想辦法解決。此舉猶如火上加油，使得要求槍枝管制的怒火持續延燒。

綜合媒體報導，佛州道格拉斯中學槍擊案共導致17人喪生，引發美國近20年來規模最大的槍枝管制遊行，呼籲禁止攻擊型武器及高容量彈匣，並提高最低購槍年齡到21歲。

不過前賓州聯邦參議員桑托榮（Rick Santorum）卻對學生的訴求感到不以為然，並在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中表示，「這些小孩別只是找別人來解決他們的問題，卻沒有捫心自問『我該怎麼應付這些問題』。」，他們應努力停止團體中的霸凌現象，或學會應付槍手。桑托榮並建議學生應該去學學心肺復甦術（CPR），或自己找方法來預防校園槍擊，而非集結呼籲「假的」槍枝法案，要別人立法保護他們，將問題推給立法人士。

此話一出，隨即引來一片罵聲，更有在創傷中心擔任內科醫師的網友打臉桑托榮，表示曾經對槍傷患者進行手術，子彈穿過這些患者的腸子、脊髓並粉碎他們的腎臟、肝臟，他的倖存機率逼近於零，不管是心肺復甦術、輸血或手術都救不了。