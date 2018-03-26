俄商場大火已釀64死 火場緊急出口竟上鎖、警鈴被關

商場大火造成至少64人死亡，大部分是兒童，當地民眾今為此哀悼。（美聯社）

2018-03-26 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞城市克麥羅沃（Kemerovo）的「冬櫻」（Winter Cherry）購物中心，當地時間週日（25日）下午發生火災，造成至少64人死亡。調查單位指出，這家商場的緊急出口被上鎖、火警警報系統也被保全關閉。

俄國家通訊社《塔斯社》報導，俄羅斯調查委員會今（26）日指出，冬櫻購物中心在試運營和正式開業後嚴重違反安全條例，「尤其是，緊急出口被上鎖」。

調查人員還指出，購物中心的一名保全人員把火警警報系統關閉了。這名在私人保全公司上班的男子，可能成為因這場大火而被拘留的第5名人士。

目前這起嚴重火災已造成64人喪命，大部分都是兒童，另有52人受傷。大火已被撲滅，但建築物仍在冒煙且有倒塌風險。目前消防員正在調查起火點。

初步消息顯示起火原因疑為縱火，有一說是孩童在遊戲區海綿池點打火機，有官員說，起火點在這個彈跳床區。但俄國國家廣播公司「Rossiya 24 TV」表示，電線走火是最有可能的原因，就像俄國過去大多數致命火災一樣。

火災發生，俄國當局已下令全國購物中心和娛樂中心進行消防安檢。