曹操遺骸大發現？考古團隊急發文：只是研究整理...

2018-03-26 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳媒近日大肆報導，三國時代曹操之墓日前於河南安陽被發現，經確認後為曹操遺骸沒錯，但「河南考古」團隊在微博發文澄清，早在2009年曹操的遺骸就已經見世了，絕對不是什麼「新發現」，只是把這幾年來的研究整理而已。

綜合媒體報導，曹操陵墓位置在過去近2千年來一直是個謎團，但在2009年於安陽市西高穴村一帶被找到，當時還獲得國家官方認定。

比較多爭議的是「曹操遺骨」。遺骨被發現時，僅剩一塊頭蓋骨的上半部分（右側下緣還帶有兩枚殘牙）、一塊殘缺的趾骨、一塊額蝶骨殘片（即太陽穴附近）。根據中國社科院研究員王明輝的看法，由於該頭骨的骨壁較厚、枕外骨突比較大，顯然是男性頭骨。另外根據骨縫、臼齒的磨耗程度，判斷頭骨主人是年約60歲的男性。

但遺骨並無其他直接證據足以證明是曹操本人。主要是因為考古團隊認定這座墳墓是曹操墓，所以墓中男性遺骨也被認為就是曹操。

墓中兩名女性身份未知，一名50歲左右，一名20歲左右，外界認為是魏武宣皇后（即卞夫人，曹丕、曹植、曹彰生母）與劉夫人（曹昂生母）。但據《三國志·魏書·后妃傳》記載，曹操夫人卞氏是合葬進曹操墓，但卞氏是在70歲左右才去世。

另外針對河南省文物考古研究院研究員周立剛表示曹操之子曹丕未遵循「不封不樹」的遺囑，厚葬父親是因為「忠孝」不希望曹操墓葬太寒酸一說，曹操高陵發掘領隊、研究員潘偉斌認為，「不封不樹」的真正含義是在地面上不封土，也就是沒有墳丘並且不樹立石碑，與地面建築無關。

中國復旦大學多年前曾利用「親子鑑定」確立曹操家族DNA，潘偉斌當時持保留態度，並指出「研究方法運用上不對」，同時說明：「如果說曹操父親是在家族內過繼的，那麼曹操祖輩的DNA與曹操後人的DNA，實際上是沒有任何交集的，因為他們不是直系親屬，只有曹操兄弟和後人才會出現交集，這是很常識的問題。『一個過繼的孩子和他爺爺的DNA能有什麼關係？』」