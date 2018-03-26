埃及總統塞西穩連任 失業率、通膨問題仍芒刺在背

埃及現任總統塞西雖料將順利連任，但緊接而來，塞西必須面對國內失業率、通膨，以及軍方派系問題。（法新社）

2018-03-26 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕埃及在今（26）日至週三（28日）舉行總統大選，現任總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）可說穩操勝券。但塞西上任後，不斷遭到批評打壓媒體自由，競爭對手不是遭到逮捕、就是受壓退選，讓外界質疑大選的公正性。塞西雖料能順利獲得連任，埃及許多問題餘波盪漾，國內情勢恐仍動盪不安。

根據香港《香港01》報導，埃及雖在考古上有基本的優勢，但近年通膨的情形相當嚴重。塞西掌權的4年中，失業率雖從原先的13.2%下降至11.6%，卻仍偏高。此外，這4年中，埃及的貨幣也貶值了超過一半。

在收到國際貨幣基金（IMF）的有條件援助後，塞西採取緊縮政策，包括削減社會福利與資助。該策略對收入較高的階層或許影響較小，但對一般埃及民眾來說，緊縮政策的影響卻特別明顯。

美國學者赫利爾（H. A. Hellyer）說：「窮人不滿而且缺少機會，是埃及任何治理者都必須擔心的一點」。緊縮政策也讓埃及大眾的不滿日漸升高。

塞西雖預計能順利獲得連任，但緊接而來，塞西必須面對國內失業率，以及通膨問題。此外，《紐約時報》也指出，擁有軍方背景的塞西也要面對軍方內部不同派系；這些問題，都將決定他是否能做完第二個任期。

至於塞西曾表態，自己最多只連任一次，並不打算修憲「永續」總統任期，但塞西的態度是否會在日後轉變，外界也無法給予肯定的答案。