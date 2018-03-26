再接收日本3架海上偵察機 菲律賓：中國仍是威脅

菲國海軍指出，這些TC90偵察機的射程為300公里，是現有飛機的兩倍，可以巡邏到中國的七個人工島嶼。（法新社）

2018-03-26 18:35

［編譯羅綺／綜合報導］今（26）日菲律賓接收日本3架海上偵察機，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，儘管與中國的關係有所改善，但南海的主權爭端仍有安全問題。

綜合媒體報導，今日羅倫沙納在馬尼拉一處海軍基地演講中表示，「中國及其他國家都在資源豐富的南海宣示主權，為了應對一系列的海上安全挑戰，我們需要大量提升軍事裝備。這3架日本捐贈的二手TC-90飛機，將會提高我國海軍在南海的情報蒐集能力。」

羅倫沙納指出，菲律賓還關切海盜、蘇祿海上武裝叛亂分子的行動，以及其他跨國犯罪活動：包括走私非法毒品和領海內的漁場盜魚等問題。

日本防衛大臣政務官福田達夫也表示，東京願意幫助盟國提高其能力，幫助確保國際海道的安全，不僅有利於菲律賓，而且有利於整個地區。交接儀式上，羅倫沙納和福田共同見鄭這3架偵察機降落馬尼拉海灣的海軍基地。

菲國海軍指出，這些偵察機的射程為300公里，是現有飛機的兩倍，可以巡邏到中國的七個人工島嶼。據了解，這些人工島嶼已被作為軍事基地。

南中國海每年約有5兆美元（約新台幣146兆）的海運貨物通過，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南都在戰略航道有衝突，而中國更宣稱擁有整個南中國海的主權。