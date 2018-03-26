再接收日本3架海上偵察機 菲律賓：中國仍是威脅

菲國海軍指出，這些TC90偵察機的射程為300公里，是現有飛機的兩倍，可以巡邏到中國的七個人工島嶼。（法新社）

2018-03-26 18:35

［編譯羅綺／綜合報導］今（26）日菲律賓接收日本3架海上偵察機，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，儘管與中國的關係有所改善，但南海的主權爭端仍有安全問題。

綜合媒體報導，今日羅倫沙納在馬尼拉一處海軍基地演講中表示，「中國及其他國家都在資源豐富的南海宣示主權，為了應對一系列的海上安全挑戰，我們需要大量提升軍事裝備。這3架日本捐贈的二手TC-90飛機，將會提高我國海軍在南海的情報蒐集能力。」

羅倫沙納指出，菲律賓還關切海盜、蘇祿海上武裝叛亂分子的行動，以及其他跨國犯罪活動：包括走私非法毒品和領海內的漁場盜魚等問題。

日本防衛大臣政務官福田達夫也表示，東京願意幫助盟國提高其能力，幫助確保國際海道的安全，不僅有利於菲律賓，而且有利於整個地區。交接儀式上，羅倫沙納和福田共同見鄭這3架偵察機降落馬尼拉海灣的海軍基地。

菲國海軍指出，這些偵察機的射程為300公里，是現有飛機的兩倍，可以巡邏到中國的七個人工島嶼。據了解，這些人工島嶼已被作為軍事基地。

南中國海每年約有5兆美元（約新台幣146兆）的海運貨物通過，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南都在戰略航道有衝突，而中國更宣稱擁有整個南中國海的主權。

  • 菲律賓國防部長羅倫沙納和日本國防部副部長福田達夫在偵察機交接儀式上互相握手。（歐新社）

    菲律賓國防部長羅倫沙納和日本國防部副部長福田達夫在偵察機交接儀式上互相握手。（歐新社）

  • 今日菲律賓接收日本3架海上偵察機，菲律賓國防部長羅倫沙納表示，儘管與中國的關係有所改善，但南海的主權爭端仍有安全問題。（路透）

    今日菲律賓接收日本3架海上偵察機，菲律賓國防部長羅倫沙納表示，儘管與中國的關係有所改善，但南海的主權爭端仍有安全問題。（路透）

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