憲兵自願交換人質犧牲性命 法極左政客竟推文喊讚

2018-03-26 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕法國上週發生連環恐怖攻擊，自願成為人質的憲兵軍官貝特拉米（Arnaud Beltrame）殞命，被譽為「英雄」。但一名極左派政客卻在推特發文「慶祝」特拉米身亡，週日（25日）被警方逮捕，恐面臨7年監禁併罰款10萬歐元。

《法新社》報導，極左派政客普西耶（Stephane Poussier）在發出2則推文「慶祝」特拉米逝世後，週日在位於法國西北部濱海迪韋（Dives-sur-Mer）的家中遭警方逮捕。

普西耶推文表示：「每當有警察被射殺...我就想起友人弗雷斯（Remi Fraisse）。」他指的是2014年在示威活動中，遭警察發射手榴彈意外身亡的21歲大學生弗雷斯。他在推文中寫道：「這次是個中校，太棒了！另外，這意味著馬克宏（Emmanuel Macron）的選民少了一個。」

特拉米是23日恐攻最早到場疏散人員的憲兵之一，他為拯救一名被當成人肉盾牌的女性自願交換成為人質，還悄悄把手機開啟後放在桌上，以利警方掌握情況準備攻堅。不料遭歹徒所傷身亡，獲馬克宏褒揚為「英雄殞落」。

普西耶的言論引發網友強烈反彈，他的推特帳戶目前已被禁用。當地檢方也證實，因為這些推文涉嫌為恐怖主義正當性辯護，普西耶已在週日上午被逮。

普西耶去年曾代表法國極左派政黨「不屈法國」（La France Insoumise）參選國會，但並未成功。