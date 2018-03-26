南海聯菲制中 日再贈菲3架巡邏機

菲律賓國防部長羅倫沙納和日本國防部副部長福田達夫在偵察機交接儀式上互相握手。（歐新社）

2018-03-26 18:26

〔中央社〕為協助菲律賓監控南海，日本政府承諾贈送菲律賓5架TC-90巡邏機，今天全數完成移交。日本防衛官員指出，維護南海航行自由及海事安全是贈機目的之一。

3架日本海上自衛隊TC-90巡邏機，上午降落在甲美地省（Cavite）桑格里角（Sangley Point）的菲國海軍基地，在日本防衛大臣政務官福田達夫與菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）的見證下，雙方官員簽署援贈文件。

羅倫沙納致詞表示，菲律賓面對諸多海上挑戰，包括與中國及其他東南亞國家間的南海爭端，及菲國南部海盜和恐怖威脅，TC-90巡邏機對菲國提升海上巡邏任務大有幫助。

這是日本政府承諾提供菲律賓的5架TC-90巡邏機，第2批移交的3架。

菲律賓與日本在2016年簽署「防衛裝備暨技術轉移協定」，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與日本首相安倍晉三就租賃5架TC-90達成協議，首批2架在去年2月移交。

日本國會去年5月修改自衛隊法，允許二手防衛裝備免費或低價轉讓給他國，5架TC-90從原本的租賃轉為援贈，日方並協助菲方訓練6名菲律賓海軍飛行員。

儀式結束後的聯合記者會上，福田達夫表示，日本政府希望菲律賓獲得這批TC-90後，能更妥善照顧民眾，包括救災及執行人道任務等。他坦承，維護南海航行自由及海事安全，也是主要目的之一。

福田達夫指出，作為國際社會的一分子，日方支持航行自由，並認為維護海道安全很重要，這不只是對菲律賓，對整個區域來說是一樣的。

雖然沒有點名任何國家，但中國近年積極在南海填海造島，多座島嶼軍事化，菲日兩國希望監測中方在南海的舉動。

羅倫沙納透露，先前移交的2架TC-90已裝上雷達及紅外線等感應器，具備夜間偵察能力。

兩架TC-90已編入菲國海軍，機身顏色從原本的橘色改成軍機常用的灰藍色，其中一架在今年一月巡邏至黃岩島海域，發現數艘中國漁船及公務船。

TC-90是日本海上自衛隊現役機種，根據菲國海軍提供的資料，飛航距離可達2150公里，遠優於菲律賓巡邏機的300公里飛行能力。