東京迪士尼海洋 時尚復活節換春裝

米奇、米妮換上了春裝。（記者林翠儀攝）

2018-03-26 19:16

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕東京迪士尼海洋宣布春天到來的「迪士尼復活節」活動從27日登場，配合迪士尼度假村將在4月15日迎接35周年慶，今天向媒體公開的「時尚復活節」表演也做了部分更新，除了米奇、米妮等主角換上新裝之外，還加入35周年慶「Happiest Celebration!」主題曲。

「迪士尼復活節」活動從27日持續到6月6日，期間除了園內美國海濱、失落河三角洲、美人魚礁湖、神祕島等四大主題海港布置了各式美麗的復活節彩蛋裝飾外，今年首度新增了另外付費的尋找彩蛋活動，遊客購買園方準備彩蛋寶藏圖，根據寶藏圖提供的線索在四大主題海港內找彩蛋，全部找到了可以換取限定版的復活節兔耳帽飾。

「迪士尼復活節」是東京迪士尼海洋每年宣布春天到來的第一場活動，今年因為迎接迪士尼度假村35周年慶，園內掛了「35週年」吊牌，今天白天在地中海港灣登場的「時尚復活節」表演，載著迪士尼明星們登場船隻上也掛了「35」的字樣，時裝設計師們也各自發揮巧思，精心為迪士尼明星們裁製復活節新裝。

另外，去年成為「達菲熊家族」新成員的「史黛拉兔」，今年也首度在「時尚復活節」表演中登場，搭上復活節活動，非常搶眼。

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