以色列總理涉貪又一親信倒戈 遭警察登官邸審訊

以色列總理近期醜聞纏身，當地警察週一進入官邸進行審訊。（歐新社）

2018-03-26 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近期醜聞纏身，當地警察週一（26日）進入位於耶路撒冷的官邸，針對其涉及當地最大電信商「Bezeq」貪汙案進行審訊，警方也已建議檢方起訴，納坦雅胡或將因為這些案件而被倒戈。

綜合外媒報導，以色列警方懷疑以色列最大電信公司「Bezeq」以在旗下新聞網站「Walla!」上掩蓋納坦雅胡惡行作為報酬，前通訊部長費爾柏（Shlomo Filber）也涉入其中，但已同意轉為汙點證人。

除了費爾柏，納坦雅胡第2位親信哈菲茲（Nir Hefetz）也向警方提供供詞，同樣轉為汙點證人，表示納坦雅胡要他向「Bezeq」公司提供生意及政策優惠，換取對方旗下新聞網站的正面報導。警方週一立刻前進官邸，納坦雅胡在官邸內接受警方問話，妻子薩拉（Sara）則被帶至警局接受偵辦。

以色列警方已經建議在兩起單獨案件中起訴納坦雅胡賄賂，欺詐和違反信託罪，總檢察長正在審查警方的建議，過程可能需要數個月的時間，才能決定起訴與否。

有報導更指出，當檢警單位在秘密調查納坦雅胡時，他曾與哈菲茲、「Bezeq」股東艾洛維奇（Shaul Elovitch）一同計畫阻止調查，還命令雙方將對話紀錄刪除。

只不過納坦雅胡一再否認所有指控，怒斥這些醜聞是敵對媒體和警察部隊所策劃的巫術。