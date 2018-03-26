中美貿易戰 美媒：北京戲劇宣傳成笑柄

全球熱議中美貿易戰是否真會開打；觀察家認為，北京當局目前對美國的實際反應是低調的，但輿論宣傳「北京的表演非常富有戲劇性」，已成為中國網友的笑柄。圖為中國瀋陽鋼鐵轉運場。（歐新社）

2018-03-26 16:24

〔中央社〕全球熱議中美貿易戰是否真會開打。美媒今天報導，觀察家認為，北京當局目前對美國的實際反應是低調的，但輿論宣傳「北京的表演非常富有戲劇性」，已成為中國網友的笑柄。

美國之音（VOA）中文網報導，許多貿易專家、工商業界人士及美國國會議員擔心美中發生貿易戰會導致兩敗俱傷，甚至導致世界經濟衰退。但有許多媒體認為，貿易戰大概不會真打起來，眼下華盛頓和北京間的言辭激烈交鋒「只是表演給各自國內公眾看的公關戰」。

英國衛報（The Guardian）報導標題是「都是紙老虎嗎？美中兩國在關稅問題上紛爭但貿易戰看上去不太可能發生」。副標題是：「川普大力炫耀要對來自中國的進口產品徵收關稅，但專家們說，雙方都不會冒險將眼下的爭吵升級」。

美國之音報導，在觀察家們看來，雖然北京當局目前對美國的實際反應是低調的，但在輿論宣傳方面「北京的表演非常富有戲劇性」。北京當局要求美國「懸崖勒馬」，聲言美國對中國的貿易制裁將是「搬起石頭砸自己的腳」，最終損害的是美國自己的利益。

報導說，北京這種宣傳方式「已經成為中國網民當中的笑柄」。近日一則「天問」貼文在中國網民間廣泛流傳：

一，既然是美國是搬起石頭砸自己的腳，「我們為什麼還要抗議、反制呢？美國砸自己的腳，難道我們不應該高興？不應該樂見其成？」

二，中國商務部警告美國懸崖勒馬。「美國既然已經到了懸崖邊上了，我們為什麼不一腳踹他們下懸崖，反而要他們懸崖勒馬？」

三，既然美國打貿易戰最終損害的是美國人民的利益，「我們為什麼還要苦口婆心規勸他們？」

四，新聞說，美國要打貿易戰，中國奉陪到底，「既然砸的是美國的腳，損害美國的利益，我們為什麼非要奉陪？不奉陪美國敢把我們怎麼辦？」