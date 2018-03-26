馬來西亞打擊假新聞 維權人士憂：藉機打壓言論自由

今日馬來西亞政府向國會提出《2018反假新聞法》，未來散佈假新聞不但將處罰款，還要面臨最高10年有期徒刑；有人遭質疑馬國政府此舉是藉機打壓言論自由。（美聯社）

2018-03-26 16:16

［編譯羅綺／綜合報導］馬來西亞政府今（26）日向國會提出新法案，未來散佈假新聞不但將處罰款，還要面臨最高10年有期徒刑；有人遭質疑馬國政府此舉是藉機打壓言論自由。

法新社報導，美國總統川普揚言打擊假新聞，連帶影響幾個國家政府進行相關立法。但維權組織警告，馬來西亞的《2018反假新聞法》（Anti-Fake News 2018 bill）恐淪為掌權者打擊異己的工具。

該法案規定，所謂假新聞是指全部或部份不實的新聞、資訊、數據或報告，型態包括平面、聲音或影像。數位出版品或社群媒體皆納入管理範圍。只要新聞內容涉及馬來西亞公民，該法案也適用於境外媒體以及外國人士。任何被發現或傳播當局認為是假新聞者，將面臨最高50萬令吉（約新台幣372萬）罰款，以及最高10年的監禁。

近日馬來西亞首相納吉（Najib Razak）涉嫌「一馬發展公司」（1Malaysia Development Berhad；1MDB）貪汙及洗錢案，而遭受各界抨擊。反對黨議員查爾斯·聖地亞哥（Charles Santiago）表示：「選舉將近，打擊假新聞的新法案若通過，將成為執政黨最強大的武器，讓異議人士噤聲，不再討論1MDB貪汙案。」

對此，內閣部長拿督旺朱乃迪（Wan Junaidi Tuanku Jaafar）堅稱《2018反假新聞法》不會被濫用，他指出「該法律的目標不是平息批評輿論」。馬來西亞政府也表示，憲法保障言論自由的同時，這項新法將保障大眾免於被假新聞滲透。

在無國界記者組織（RSF）2017年公布的的世界新聞自由指數中，馬來西亞在180個國家中排行第144名。