近十年最慘！俄羅斯商場惡火至少53死 仍有多人失蹤

俄國西伯利亞工業城市科麥羅沃的一家購物商場，週日下午突然起火，商場樓地板塌陷，造成至少53死。（美聯社）

2018-03-26 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄國西伯利亞工業城市科麥羅沃（Kemerovo）的「冬櫻」（Winter Cherry）購物商場，25日下午突然起火，1600平方公尺面積陷入火海，商場樓地板塌陷，造成至少53死，恐還有逾40名兒童失蹤。

綜合外媒報導，西伯利亞工業城市科麥羅沃的一家商場，在當地時間25日晚間6時起火，整棟購物中心陷入一片火海，商場內電影院有2個廳的屋頂不堪熊熊火勢塌陷，火勢延燒逾6小時，在當地時間26日午夜才撲滅，大火造成重大傷亡，目前至少造成53死，由於正值假日，商場內人潮眾多，目前仍有許多孩童失蹤，死傷人數恐進一步攀升。

相關單位指出，「在建築物內開展救援工作非常困難。建築結構不穩，其他地方樓頂鬆動，隨時可能塌陷，加上室內濃煙瀰漫，能見度為零。」

俄羅斯總統普廷已經致電慰問罹難者家屬，目前包含購物中心負責人在內的4名主管已經被拘捕；至於起火原因，有媒體指出是購物中心違規安裝電力網，導致電路負荷超載走火，另有消息指出，是遊樂場一名小孩誤用打火機點燃跳床。

據《俄羅斯衛星網》報導，這起火災是百年來俄羅斯7大火災之一，以2009年在彼爾姆（Perm）一家夜店大火造成153死最為慘重。