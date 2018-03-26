不出軌的愛！ 鮟鱇魚交配「合而為一」影片首曝光

公鮟鱇魚發現相投合的母魚，便會「一口咬定」，將母魚的身體咬住，使兩條魚的皮膚、血管便合而為一。（圖擷取自YouTube）

2018-03-26 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕絕不出軌的愛！鮟鱇魚口內有銳利、朝內傾斜的長牙，頭頂還有奇特的發光釣竿，常因奇特的長相讓人退避三舍，不僅如此，鮟鱇魚交配的方式也很特殊，只要牠們首次交配，便會永遠成為對方身體的一部份。

《科學》（Science）雜誌最近發表的文章指出，一旦公鮟鱇魚發現相投合的母魚，便會「一口咬定」，將母魚的身體咬住，使兩條魚的皮膚、血管便合而為一；兩者交配後，公鮟鱇魚的身體器官就會消失，變成母魚腹部下方小小的突起物，憑藉母魚的血液取得養分，永遠供應母魚精子。

探險家賈柯森（Kirsten and Joachim Jakobsen）夫婦近日公開這段2016年在葡萄牙亞述爾群島（Azores islands）深海拍攝的畫面，雖未親眼見證這條長約16公分的母鮟鱇魚排卵，卻可清楚看見鮟鱇魚相互結合，公魚成為名副其實的精子製造機。

在這段影片公開前，並沒有科學家見過鮟鱇魚交配的真實畫面，深海生態學家羅賓森（Bruce Robison）驚訝表示，原來公魚在交配後，仍可自在游動，而非原所想像的卡死在母魚身上，「若光從標本上觀察，根本無法想像會是這樣的狀況。」

相關影音請見