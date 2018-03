糗！一枚沙國愛國者空中髮夾彎 回頭炸到自己人

2018-03-26 15:08

〔即時新聞/綜合報導〕沙烏地阿拉伯在當地時間25日晚遭到飛彈襲擊,葉門叛軍朝沙首都利雅德、吉贊(Jizan)、奈季蘭(Najran)、海米斯穆謝特(Khamis Mushait)等城市發射7枚飛彈,沙國防空部隊緊急發射愛國者飛彈攔截,但有一枚愛國者出包,發射後在空中一個大迴轉,直接回頭炸自己人。

綜合媒體報導,沙烏地阿拉伯為首的聯軍發言人今天證實,7枚飛彈從葉門朝利雅德及其他大型城市發射,沙國防空部隊緊急發射愛國者飛彈攔截,許多民眾都聽到爆炸巨響,且在夜空中發出明亮的閃光,一枚在利雅德上空爆炸的飛彈碎片砸中民宅,造成1死2傷,這次自以沙國為首的聯軍干預葉門內戰以來,首度有來自叛軍的飛彈在利雅得造成死傷狀況。

阿拉伯聯軍發言人痛批:「朝城市發射彈道飛彈是非常嚴重的發展」,他強調殲滅葉門叛軍的行動將繼續展開。

不過沙國所公布的愛國者飛彈發射畫面中,一枚愛國者剛升空就爆炸,後續愛國者在四濺的火花中穿過;還有一枚愛國者升空後,在空中髮夾彎,直接回頭炸向自己,未知是否有造成傷亡。

#BREAKING - First footage of #Saudi Arabian patriot missile failure and hitting capital city of Riyadh after failed attempt at intercepting a #Yemeni ballistic missile. pic.twitter.com/w7UBSvmZTb https://t.co/6gWdjPrubT