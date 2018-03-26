德青年只傳訊息不講話 專家：恐導致「說不清楚人話」

德國青年講電話時間越來越少，專家警告，這種「拇指社交」方式恐影響人類溝通和傳情達意的能力。（歐新社）

2018-03-26 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕德國人超愛滑手機，不過幾乎不是用於打電話，而是傳送文字訊息和表情符號取代。專家認為，這種「拇指社交」方式恐影響人類溝通和傳情達意的能力，甚至可能因此「說不清楚人話」。

《德國之聲》報導，隨著智慧型手機普集，德國17歲以下年輕人每天講電話的時間逼近為零，遠低於一般人平均通話時間8分鐘，社交方式由文本訊息和表情符號取代。

據數據網站Tableau統計數據，德國講電話人口從2003年以來不斷下滑，2017年德國固定電話使用量為1924萬，幾乎為2003年數量的一半。雖然有不少人對此不感到意外，但專家警告，過度依賴文本訊息對人類將有危害。

德國數字媒體教授萊姆克（Gerald Lembke）認為，用文字和圖案傳情達意的效果有限，嚴重的人可能失去溝通傳達能力，用文本訊息交流時，產生的誤解也遠多於談話中的誤解。

萊姆克表示，在文字訊息的交流中，青少年無法學到與人溝通的正常方式，將導致失去在工作中與人交談或清楚敘述事情的能力；至於表情符號的出現簡化了交談中觀察對方肢體動作和表情的步驟，因此在日常對話中，一些依賴文本訊息消息的人，常無法從語氣判斷對方的態度。