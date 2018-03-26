獨居小島29年！ 老翁網上分享照片成「避世網紅」

莫蘭德現在會在社群網站上分享島上的美景照。（圖擷自莫蘭德臉書）

2018-03-26 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕義大利有一名79歲的老翁莫蘭迪（Mauro Morandi），為遠離城市喧囂，一個人搬到名為布德利（Isle of Budelli）的小島上居住，一住就是29年。最近他開始與網路世界接軌，註冊了IG、臉書和推特，分享島上生活，意外讓他成了「網紅」。

綜合外媒報導，莫蘭迪自年幼就叛逆，年輕時代曾參與社運，但不願看到紛爭和衝突而退出，「我開始思考遠離這個充斥金錢與權力的社會」，1989年他開始住在位於義大利馬達萊納群島（Maddalena archipelago）的布德利島，並接下島上管理員的工作，展開獨居生活。

沒想到一住就是29年，但有感於獨自享受美景，「我感到有點自私」，莫蘭迪想與世界共享大自然之美。他開始使用社群軟體，分享島上美景，「就像杜斯妥也夫斯基（Dostoevsky）說的，唯有美能讓世界免於催毀」。現在有5000多人加入莫蘭迪的臉書好友，讓他意外成了「避世網紅」。

莫蘭迪表示他要繼續在這座島度過餘生，他表示使用網路讓他開拓視野，但他更希望能讓更多人「學會尊重及保護大自然」。

莫蘭德現在會在社群網站上分享島上的美景照。（圖擷自莫蘭德臉書）

莫蘭德現在會在社群網站上分享島上的美景照。（圖擷自莫蘭德臉書）

莫蘭德現在會在社群網站上分享島上的美景照。（圖擷自莫蘭德臉書）

莫蘭德現在會在社群網站上分享島上的美景照。（圖擷自莫蘭德臉書）