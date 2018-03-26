美中貿易戰升溫！中官媒嗆：打一場史達林格勒式貿易戰

美中貿易戰升溫！中國商務部今宣布，即日起，對原產於美國、歐盟、南韓、日本和泰國的進口苯酚進行反傾銷立案調查。（美聯社）

2018-03-26 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰升溫！中國商務部今（26日）宣布，即日起，對原產於美國、歐盟、南韓、日本和泰國的進口苯酚進行反傾銷立案調查，官媒《環球時報》也嗆奉陪到底，揚言打一場「史達林格勒」式貿易戰。

美中貿易戰一觸即發，美國總統川普日前簽署對中國301制裁備忘錄，宣布因中國竊取美國智慧財產、強迫企業技術轉移的制裁行動，決定對中國銷美600億美元產品課徵25％關稅，中國立刻展開報復，中國商務部今宣布，即日起對原產於美國、歐盟、南韓、日本和泰國的苯酚進行反傾銷立案調查。

中國官媒《環球時報》今發表一篇名為〈中國有充足實力對貿易戰奉陪到底〉的文章，痛批「傲慢的美國政府」不可能接受曉之以理而變得清醒些，《環時》揚言：「美國政府需要一個真正的教訓，而這個教訓只有作為世界第二大經濟體的中國能夠給它。」

《環球時報》指出，就算中美仍有可能在最後時刻走向談判，但中國也應做最壞的打算「接受美國的挑戰，毫無懼色地與它打一場力度相當、直至大規模的貿易陣地戰。」甚至稱這種貿易戰將是一場「斯大林格勒戰役式」（史達林格勒戰役）的貿易保衛戰，要讓美國當權者學習到，必須要尊重中國。