影片曝光！7枚飛彈來襲 沙國愛國者飛彈緊急攔截

2018-03-26 10:08

〔即時新聞/綜合報導〕沙烏地阿拉伯為首的聯軍發言人今天證實,7枚飛彈從葉門朝利雅德及其他大型城市發射,這些城市都是人口密集之處。沙國防空部隊緊急發射愛國者飛彈攔截,不過飛彈碎片導致1死2傷。沙國國營《阿拉伯電視台》(Al Arabiya)將攔截畫面曝光,場面相當驚人。

《阿拉伯電視台》報導指出,飛彈不分青紅皂白地瞄準平民的住宅區、機場等地,所幸7枚飛彈全被愛國者飛彈攔下,但仍有一名埃及籍民眾飛彈掉落的碎片砸死。

聯軍上校馬利基(Turki al-Maliki)表示,伊朗支持的葉門叛軍這次行動證明,伊朗政權持續參與支持叛軍,明確的違反聯合國決議,也嚴重威脅沙烏地阿拉伯的安全。馬利基補充,向人口稠密的城市和村莊發射彈道導彈違反了國際人道主義法。

阿拉伯聯軍發言人也表示:「朝城市發射彈道飛彈是非常嚴重的發展」,他強調殲滅葉門叛軍的行動將繼續展開。

#BREAKING: Footage sent to Al Arabiya shows moment anti-defense missiles from #Saudi Patriot batteries fired to intercept apparent #Houthi missile over #Riyadh.



Follow updates here: https://t.co/s4TdYoXf6e pic.twitter.com/0GkBiOvZl3