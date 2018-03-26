川普艷星門主角再受訪 恐遭罰3000萬也要爆

昨晚成人片女星「暴風女丹妮絲」接受CBS新聞節目60分鐘專訪說，進一步訴說她與川普之間的歷史。（法新社）

2018-03-26 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕成人片女星「暴風女丹妮絲」（Stormy Daniels），真實姓名為史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）上CBS新聞節目接受專訪，進一步訴說她與川普之間的歷史。丹妮絲表示 ，她上節目談川普可能被罰100萬美金（約台幣2935萬元），冒了很大的風險。

綜合外媒報導，宣稱和美國總統川普有婚外情的成人片女星「暴風女丹妮絲」的克利弗德，在昨日晚間播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」專訪中說，先前她曾想公開自己和川普的故事時，曾受到一名男子暴力恐嚇她不要公開內情，警告她「別招惹川普」；而在2016年美國大選前，她因為「擔心家人安全」，與川普的律師簽署保密協議，換取封口費13萬美元，由川普的私人律師柯恩交付；克利弗德也指出，在2018年1月，華爾街日報報導這份保密協議存在後，她又簽了另一份否認她和川普之間有婚外情的文件，那份聲明是謊言。

丹妮絲的律師艾文納提（Michael Avenatti）也在60分鐘的錄影影片中表示，本月川普的法律團隊提告，威脅求償2000萬美元，且要求克利弗德若每次違反保密協議將再求償100萬美元，艾文納提認為，這根本是在重演2011年的隱諱威脅。

對與克利弗德是否在簽署保密協定時交出所有與川普婚外情相關旳數位影像、電郵和簡訊紀錄，克利弗德回覆，她說律師建議她別討論「那些事」，其他相關事宜她拒絕回答。