安全第一！小黃金獵犬繫好安全帶坐副駕 萌樣爆表

2018-03-26 00:24

〔即時新聞/綜合報導〕社群網絡平台推特上瘋傳1張照片,1隻年幼的黃金獵犬坐上主人的汽車,但牠不是待在後座,而是坐在主人身旁的副駕駛座上,且還有繫好安全帶,照片下方則有著「安全第一」字樣,可愛的模樣讓全球網友為之瘋狂。

根據《每日郵報》報導,8週大的小黃金獵犬本月21日在美國加州,坐在主人汽車內的副駕駛座上,繫著安全帶等待主人開車出發,牠2隻小小的後腳翹得高高的,但神情卻是相當嚴肅,旁邊的男主人看到牠的模樣不禁當場露出會心一笑,拍下照片的則是女主人。

這張照片被上傳到推特後,不到一週已經累計超過130萬次按讚數和41萬次分享,甚至連美國演藝圈名媛芭黎絲·希爾頓(Paris Hilton)都私訊告知黃金獵犬的主人「好可愛」,主人們現在為牠創立專屬的Instagram頁面,並取名為「安全第一小狗」(Safety First Puppy),要和廣大粉絲分享牠生活的點點滴滴。

小狗推特圖文

My sister snapped me this, but I feel like it deserves to be seen by so many more ???? pic.twitter.com/p5QqXgjVPt