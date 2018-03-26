母親老逼婚 強國26歲男被逼出精神病

中國單身族壓力大，中國武漢一名26歲男子因長期飽受母親叨念感情生活所苦，竟罹患了精神疾病。圖為剛登記結婚的中國新婚夫妻。（路透）

2018-03-26 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國單身族壓力大，中國武漢一名26歲男子因長期飽受母親叨念感情生活所苦，竟罹患了精神疾病。

中國《楚天都市報》報導，這名26歲男子寧帥（化名）是計程車司機，大學畢業後就開始被追問感情狀況，媽媽經常以審問方式問他，「有沒有談（女）朋友？什麼時候帶回來？打算什麼時候結婚？」他不想和媽媽因此起衝突，就算再反感也都會憋著，但媽媽長期碎碎念讓他抓狂，每次想發作時又逼自己忍住。

上個月參加表哥婚禮回家後，寧帥的媽媽又開始碎念：「他們都結婚了，你還要等到什麼時候？眼光太高一輩子找不到女朋友！」最終，寧帥不堪重負，開始封閉自己，甚至控制不了情緒，出現摔打東西、大吼大叫等行為。

寧帥後來被帶到醫院就診，確認罹患精神疾病。漢陽醫院精神科副主任袁梅指出，寧帥最初有狂躁、情緒不穩、衝動等症狀，是典型情感性精神障礙。經過藥物和心理治療後，症狀已明顯改善。

袁梅表示，病患的精神症狀和性格的改變，和媽媽過度溺愛息息相關，父母長期重複強調一件事，實際上是在不斷打擊孩子的自尊心，屬於一種負面情緒的累積。他說，「這位媽媽的初衷是關愛孩子，可當自己知道因此導致孩子患上精神障礙時無法接受。」目前一家人正在積極配合進行家庭治療。