外來天牛大軍肆虐日本 未來恐無櫻可賞

專家警告，由於櫻樹剋星紅頸長角天牛肆虐，未來恐無櫻花可賞。（路透）

2018-03-25 23:28

〔中央社〕東京櫻花已經盛開，將日本首都染成一片粉白，但專家警告，由於櫻樹剋星紅頸長角天牛肆虐，未來恐無櫻花可賞。

日本氣象廳昨天宣布，東京櫻花較往年提早10天盛開，也比去年提早9天。

紅頸長角天牛（aromia bungii）原生地為中國、台灣、朝鮮半島與越南北部，牠們棲居在櫻樹和李樹內部，並啃食樹皮，嚴重案例中，櫻樹能因蟲害而死。

日本國立森林總合研究所的加賀谷悅子向法新社表示：「若我們不採取因應措施，讓櫻花樹遭到破壞，我們過幾年就無法享受『花見』（賞櫻）樂趣了。」

日本環境省指出，紅頸長角天牛最早在2012年現蹤愛知縣中部，但目前已遍布東京附近地區。專家表示，這些天牛可能由進口木材夾帶進日本。

日本環境省一月正式將紅頸長角天牛列入外來入侵物種，連帶禁止這類天牛的進口與運輸。

埼玉縣環境科學國際中心的三輪誠說：「若我們什麼都不做，損害就會進一步蔓延。」

三輪誠表示，應以殺蟲劑撲滅天牛幼蟲，並砍伐蟲害嚴重的樹，拯救其他樹木。

紅頸長角天牛可長至3到4公分，而埼玉縣環境科學國際中心已發行指南，詳細介紹分辨和撲滅牠們的方法。