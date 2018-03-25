未曾曝光！「披頭四」珍貴老照片1千萬易主

「披頭四」成員於1965年10月26日在白金漢宮前，展示了英國女王伊麗莎白二世所頒予的大英帝國勳章。（美聯社）

2018-03-25 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國搖滾樂團「披頭四」一批從未公開過的珍貴舊照片近日在拍賣會上售出413張，光版權費就要價25萬3200英鎊（約新台幣1043萬元），而這些照片只有46張曾經公開過。

綜合媒體報導，這批照片中的350多幅照片均是「披頭四」早期赴美國表演時，由攝影師米切爾（Mike Mitchell）拍下，其中包含1964年「披頭四」首次赴美開演唱會以及在巴爾的摩舉行記者會的經典場景。特別的是，由於當時年僅18歲的米切爾沒有錢買閃光燈，因此這些珍貴照片均是以自然光拍攝而成。

在其中一張相片中，「披頭四」成員於1965年10月26日在白金漢宮前，展示了英國女王伊麗莎白二世所頒予的大英帝國勳章。「披頭四」成員之一、77歲的史達（Sir Ringo Starr）本月20日更收到期待已久、由威廉王子所授予的「騎士勳章」。

拍賣官費爾韋瑟表示，雖然「披頭四」解散至今已逾半世紀，部分成員也已不在人世，但「披頭四」相關物品依舊熱賣。其中吉他手喬治哈里遜（George Harrison）於1964年以8萬5000英鎊（約新台幣350萬元）買下並持有16年的賓士房車，還能以4萬3200英鎊（約新台幣177萬元）成交售出。