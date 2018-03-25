美中角力風起雲湧 偏遠威克島再獲重視

位在太平洋中央全球最偏僻地點之一的美國威克島，戰略重要性再受矚目。（法新社）

2018-03-25 22:26

〔中央社〕太平洋地區經過數十年軍事相對穩定後，位在太平洋中央全球最偏僻地點之一的美國威克島，戰略重要性再受矚目。由於中國積極擴大區域軍事經貿勢力，美方更重視在太平洋部署。

法新社報導，威克島（Wake Island）位在關島東方2415公里和夏威夷西方3500多公里，終年有4個美軍部隊駐紮當地。島上小機場罕見飛機起降，幾乎每天只有一架軍機前來加油或運送物資。

然而，拜100多年來軍事演變和區域勢力更迭之賜，這個沙石環礁將繼續承載超規模的美國戰略軍力。

目前威克島上共有85人久居，他們根據不同形式的合約駐守，讓島上運作不中斷。美國空軍上尉布雷哈（Marc Bleha）要在威克島待上一年，他正在監督3名入伍新兵。他也確保島上一直有美軍在。

另一方面，中國正積極擴展軍力，出沒地點也更加深入太平洋地區。中國還想誘哄鄰國擺脫與美國的舊有經濟和軍事連繫，轉而與北京結盟。

中國等美國的區域對手國正在塑造一種言論，指美國總統川普採取懲罰關稅這類「美國優先」政策，代表美國不再在乎太平洋地區。

這使得美方官員樂於談論美國在太平洋的軍事部署，認為這對於美方在區域的「戰力投射」（projecting power）至關重要。

2月曾短暫登上威克島的美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford），當時對隨行記者表示，他「明顯不同意」美方不再在乎太平洋地區的說法。

鄧福德說：「看看我們在區域的軍事結盟健全度，…證據顯示美國在太平洋的軍力完全沒減弱。我們對這個區域有持久的利益和承諾，也有持久的軍事部署。」

太平洋地區多處可見美軍蹤跡，除了在關島和威克島，在日本、南韓和其他地方也有連串美軍基地。

除此之外，美國若要阻擋北韓這類流氓國家的彈道飛彈攻擊，威克島也扮演關鍵角色。美國飛彈防禦署（MDA）正是在威克島測試飛彈攔截系統，這個系統專門用來擊潰朝向美國本土攻擊的飛彈。

除了鄧福德外，川普和其他美國高官不久前也訪問過太平洋地區，包括時任國務卿的提勒森和現任國防部長馬提斯（Jim Mattis）。他們想展現在中國崛起之下，美國不會降低對亞太地區的掌控。