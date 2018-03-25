祖克柏認錯了！ 英、美報紙刊出全版廣告道歉

臉書個資外洩事件延燒，執行長祖克柏今日在多家報紙上刊出全版的道歉聲明。（歐新社）

2018-03-25 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕臉書個資外洩事件延燒，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今（25）日在多家英、美國報紙上，刊出全版的道歉聲明，表示「違背了信任」，向用戶們道歉。

自英國政治顧問公司劍橋分析爆出擷取5000萬臉書用戶個資後，網路上發起「刪除臉書」活動，名人紛紛響應，包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、WhatsApp創辦人艾克頓（Brian Acton）等都刪除官方、個人臉書帳號。

綜合外電報導，事件發生至今，祖克柏除了上週透過美國電視採訪時首度道歉外，今早又在英國多家報紙刊出全版道歉聲明，包括《星期日郵報》、《星期日泰晤士報》以及主要揭發該事件的《觀察家報》，美國則是在《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等知名大報刊出道歉啟示。

祖克柏透過報紙廣告向臉書用戶們表示，「我們有責任保護你們的個資。若我們無法達到，就不該（擁有個資）。」

聲明中指出，2014年由大學研究人員研發的測驗遊戲應用程式，「洩露了數千萬人的臉書資料」。而臉書對此並沒有立即採取行動，祖克柏說，「這違背了信任，我對我們當時沒有做得更多感到抱歉。」

聲明強調將會更嚴謹把關用戶個資，並承諾提供用戶更好的服務。這份道歉聲明以白紙黑字的樣式刊出，僅左下角秀出祖克柏的署名和極小的臉書標誌。