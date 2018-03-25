中國足協禁紋身外露 球員裹纏挨批「木乃伊」

2018-03-25 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕西方足球界紋身成風，不少中國球員亦加入紋身行列，此舉卻引起中國足協關注，並將大刀揮向中國足球界，決心整頓足球界紋身氾濫問題，以防對青少年產生負面影響並藉此展開健康文化教育。

綜合媒體報導，中國足協為整頓足球界紋身氾濫問題，規定中國境內足球賽及亞洲足球聯賽U23錦標賽中的中國足球員，均不能在國際賽中展示身上的紋身，需將紋身隱藏或包裹才能上場。

中國足協此舉引發各界譁然，中國媒體人李璿表示，這種強制性做法的合理性有待商榷，但對已經有紋身的球員，「難道還能因此不徵召人家進國家隊嗎？」；李璿認為無非就是打個比賽而已，裹裹纏纏的，「整得如同木乃伊似的」，不贊同中國足協的做法。媒體人趙宇也認為，如果連球員身上的紋身都要限制，這將是一個多麼不自由的足球環境。足球評論員姬宇陽也表示對紋身另眼相看，認為球員紋身也是「足球的中國特色」之一，若沒有中國特色，「何來中國足球如今的金元盛世？」。

中國足協的規定雖引發外界批評，但也並非空穴來風。目前效力於土耳其球會「伊斯坦堡」（BFK）的荷蘭裔足球員艾利亞（Eljero Elia），就曾因紋身導致皮膚遭細菌感染而無法練球；德國足球甲級聯賽球隊「文達不來梅體育俱樂部」也在2012年下令禁止球員紋身。