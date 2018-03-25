逛農園驚見4公尺長巨蛇 泰男嚇到「心臟快要停止」

眼鏡王蛇具有高度攻擊性，已知最長可達5.6公尺，是世界上體型最長的毒蛇。（歐新社）

2018-03-25 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南方城市素叻他尼（Suratthani）1名37歲男子20日在自家棕梠園散步時，驚見1條超過4公尺長的眼鏡王蛇，巨蛇準備攻擊時昂起身軀，幾乎與男子同高。所幸男子安全離開現場，並求助其他村民，順利將這條眼鏡王蛇收服，無人遭攻擊受傷。

《泰國世界日報》報導，37歲彼察當天在棕梠園裡看到1隻貓頭鷹正在覓食雞蛋，他覺得這景象相當有趣，就站在一旁觀看。突然，貓頭鷹疑似受到驚嚇，驚慌地飛離，他疑惑地轉身一看，眼前竟是一條大眼鏡王蛇。

彼察被眼前的景象嚇到「心臟快要停止」，因為這條眼鏡王巨蛇距離他不遠，並直立其身軀，蛇首與180公分的彼察臉部同高。彼察嚇得不敢直視，集中精神觀察四周，慢慢地移動到安全距離，他才大聲呼救。最後，有村民幫忙制伏眼鏡王蛇，再將牠帶到安全地方放生。

事後，彼察回想這一切，覺得自己很幸運，當時眼鏡王蛇眼中只有貓頭鷹，否則這條巨蛇轉移攻擊目標，他一定是凶多吉少。彼察也多次轉述這次經歷，聽聞的人都會忍不住想發笑。

眼鏡王蛇被認為是世界上相當危險的毒蛇，也是體型最長的毒蛇，最長達5.6公尺，分布在印度、印尼和中國一帶。

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