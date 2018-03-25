中印簽24億美元貿易大單 印方遇「一帶一路」仍縮手

2018-03-25 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部23至27日前往印度進行經貿交流，昨（24）日下午與印度商工部共同舉行中印企業貿易簽約儀式，共簽訂101項合作協議。不過，在中國所倡議的「一帶一路」計畫方面，印度仍認為中印兩國仍存在競合關係，因此無意簽署加入。

綜合媒體報導，中國貿易促進團由輕紡、醫藥、農產品、石化、商貿等行業的企業代表組成，再加上雙方相關政府部門、行業協會、企業代表等，共達120多人與會。中國近年為緩解中印兩國貿易不平衡現象，試圖採取多項貿易措施，並擴大進口印度貨品。協議內容涵蓋印度具有優勢的產品，如紅茶、薄荷油、咖啡生豆等，金額高達24億美元，佔去年度中國自印度進口額的14.5%。

中國商務部司長任鴻斌表示，中印雙方互為重要經貿合作夥伴，去年兩國貿易額更創歷史新高，達844億美元（約新台幣2兆4千億），中印兩國儼然成為雙方在南亞的最大交易夥伴。印方在會中也讚許中國派遣貿易促進團之舉，推進了雙方的經貿往來，充分說明中國政府對印中貿易的高度重視。

中印兩國的商務部長及高級官員，明日也將探討如何促進兩國經貿及縮減貿易逆差。此次的會議被視為具有重要意義，因印度先前一再認為與中國產生不平衡現象，因此極力在製藥、農產品以及資訊技術服務等領域尋求出口中國。

此外，對於中國近年所倡議的「一帶一路」計畫，印度方面認為中印兩國仍存在競合關係，此時中印關係更應以雙方的共同點為基礎，而非側重差異，因此無意簽署加入。