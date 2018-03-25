佛州槍擊案倖存者 5名學生登上《時代》封面

佛州校園槍擊案5名倖存者登上《時代》封面。（圖擷自《時代》雜誌）

2018-03-25 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間3月24日，主張加強槍枝管制的「為我們生命遊行」（March For Our Lives）活動，由一群佛州道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）槍擊案的倖存者發起，引起全球各地響應。而這些倖存者也登上4月份發行的《時代》雜誌封面，以標題「夠了（enough）」代表他們對槍制氾濫的怒吼。

綜合外媒報導，2月14日，佛州道格拉斯中學爆發槍擊案，造成17人死亡，包括14名學生和3名成年教職人員。事後，倖存者發起「為我們生命遊行」抗議活動，主張突破長期阻礙加強槍枝管制的立法僵局，並在網路上使用話題標籤「夠了」（#enough）宣揚其理念。

柯林（Jaclyn Corin）、溫德（Alex Wind）、龔薩雷斯（Emma González）、卡斯基（Cameron Kasky）和霍格（David Hogg）5名學生被選為這期《時代》雜誌封面人物，他們不僅是此槍擊案的倖存者，也是發起此活動的指標人物。

雜誌封面以粗字體「夠了（enough）」，宣揚他們活動代表民眾對槍枝氾濫、槍擊案頻傳的怒吼。封面故事則闡述這些學生們，利用新時代的力量，社群網站、開會、示威遊行等方式推動新的槍枝管制辯論。

隨著槍枝管制議題高漲，目前已經取得一些具體成果。佛州州長史考特（Rick Scott）簽署槍枝管制法案，限制購槍年齡提高至21歲，也禁止讓半自動武器轉為全自動的「撞火槍托」裝置，同時投注更多經費在心理健康計畫上。華府的聯邦議員則尚未跟進，總統川普也說，自己與美國全國步槍協會（NRA）的看法一致。