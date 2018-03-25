「解任務」領錢？蒐集個資新招 淘寶用戶個資賣光光

有網友在PTT上爆料，中國購物網站「淘寶」，竟然利用「解任務領錢」的方式，偷偷蒐集用戶個資。（圖翻攝自淘寶任務易網站）

2018-03-25 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕有些購物網站會推行「解任務領購物金」的方式刺激消費，民眾通常也很樂意用這種方式省下小錢。有網友在PTT上爆料，中國購物網站「淘寶」，竟然利用「解任務領錢」的方式，偷偷蒐集用戶個資。

根據PTT網友TCHCJackal的貼文指出，中國不只新疆在當局要求下進行指紋、聲紋、臉部3D影像建檔，現在也透過購物網站「淘寶」的「解任務領錢」模式，低調蒐集使用者個資，一不小心用戶的聲紋、臉部影像都會被蒐集建檔。

從網友上傳的截圖可以發現，用戶只要朗讀手機末6碼就能領到人民幣0.5元，把1段自己的臉部影片上傳就能得到人民幣2.5元，拍30張自己臉部的各種角度可以換得人民幣30元，有些任務還會限定用戶的性別、帳號實名認證與籍貫，以「解任務」之名，行蒐集個資之實。

PTT網友們紛紛留言「扯誒」、「真的是大數據最發達的國家之一...」、「比1984還1984」，批評中國作為實在恐怖，還有人拿先前上映的中國愛國電影，嘲諷這真的是「厲害了，我的國」。