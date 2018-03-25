躲了1900年 河南安陽男性遺骸確認是曹操

曹操高陵全景。（圖擷自網路）

2018-03-25 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕三國時代曹操的墓─曹操高陵日前在中國河南安陽發現，河南省文物考古研究院近年發布年度考古發現時指出，在墓室內發現三具遺骸，專家鑑定後認為，其中的男性可確定為曹操；而另兩位女性身份未知，一名50歲左右，一名20歲左右。

綜合中國媒體報導，曹操高陵最新考古研究發現包含外夯土基槽、神道、東部建築、南部建築在內的五大陵園主要結構，證實了曹操高陵有陵園及相關建築遺蹟的存在，考古學家表示，這些證據都證明曹丕未遵循曹操「不封不樹」的遺囑，仍隆重厚葬；根據墓葬規模和出土文物，專家們一致認定，曹操高陵是按照帝王一級進行安葬的。

不過高陵現場卻幾乎沒有發現地面建築的殘存，也間接證實了史書上關於「高陵毀陵」的相關記載，《晉書》記載曹丕曾下詔要求「高陵上殿屋皆毀壞」，來彰顯「先帝儉德之志」，有計劃地對地面建築進行了拆除。

而在墓室內發現三具遺骸，其中男性遺骸比較完整，研判約60歲左右；另兩具遺骸分別為老年女性和年輕女性，但因年輕女性的遺骸不完整，是否為女性仍有待認定，有專家推測三具遺骸身份極可能是曹操、曹昂之母和曹丕之母，「年齡大些的女性是曹丕母親，年齡輕的女性的是曹昂母親。因為曹昂的母親劉氏早死。」

此外在曹操高陵旁邊也發現另一個墓穴，是同一時間建造的，但此墓全被夯土填實，沒有真正的墓室，也沒有發現墓主的遺骸，有專家推測，此墓應是曹操長子曹昂的衣冠塚，曹昂死於與張繡的戰爭中，最後也沒有找到遺體，可能是曹丕在為曹操建墓時，也替哥哥立一個衣冠塚。