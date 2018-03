美國抗議槍枝大遊行 馬丁路德9歲孫女引祖父金句表訴求

已故人權領袖馬丁路德的9歲孫女,引用爺爺知名金句希望政府能收緊管制槍枝。(美聯社)

2018-03-25 16:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州瑪喬利史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School),上月發生大規模槍擊案造成17死,當地時間週六,80萬民眾走上街頭抗議,已故人權領袖馬丁路德9歲孫女也引用爺爺知名金句,希望政府能緊縮管制槍枝。

據《時代雜誌》報導,在「為我們生命遊行」活動的華盛頓的集會上,美國知名已故人權運動領袖馬丁路德‧金恩(Martin Luther King)的孫女約蘭達(Yolanda Renee King)上台致詞。她指出:「我的爺爺有一個夢想,希望他的4個孩子所受到的評價,是來自於他們人格,而不是膚色」。

隨即她表示:「我有一個夢想,一切都該適可而止,這應該要是個無槍的世界。」(I have a dream that enough is enough. And that this should be a gun-free world, period.),並希望美國的每個角落,都能聽見這項訴求,語畢後,台下爆出如雷掌聲。

