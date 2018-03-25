美國抗議槍枝大遊行 馬丁路德9歲孫女引祖父金句表訴求

已故人權領袖馬丁路德的9歲孫女，引用爺爺知名金句希望政府能收緊管制槍枝。（美聯社）

2018-03-25 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州瑪喬利史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School），上月發生大規模槍擊案造成17死，當地時間週六，80萬民眾走上街頭抗議，已故人權領袖馬丁路德9歲孫女也引用爺爺知名金句，希望政府能緊縮管制槍枝。

據《時代雜誌》報導，在「為我們生命遊行」活動的華盛頓的集會上，美國知名已故人權運動領袖馬丁路德‧金恩（Martin Luther King）的孫女約蘭達（Yolanda Renee King）上台致詞。她指出：「我的爺爺有一個夢想，希望他的4個孩子所受到的評價，是來自於他們人格，而不是膚色」。

隨即她表示：「我有一個夢想，一切都該適可而止，這應該要是個無槍的世界。」（I have a dream that enough is enough. And that this should be a gun-free world, period.），並希望美國的每個角落，都能聽見這項訴求，語畢後，台下爆出如雷掌聲。

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