《彭博》爆料 川普擬驅逐數十名俄羅斯外交官

美國總統川普傳出擬驅逐數十名俄羅斯外交官。（法新社）

2018-03-25 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕居住在英國的前俄羅斯間諜遭神經毒劑毒殺，各界懷疑幕後黑手就是俄國，英俄兩國互相將對方的外交官驅逐出境，歐盟也召回駐俄大使，如今傳出美國總統川普也要出手，擬驅逐數10名俄羅斯外交官。

據《彭博》報導，2名知情人士透露，川普接受了顧問的建議，很可能在26日宣布驅逐俄國使節，但他們也強調川普最後不一定會做出這樣的決定。消息來源指出，川普要先確定他的歐洲盟友採取類似措施對付俄羅斯，才會展開行動。

其中一名知情人士表示，在英國首相梅伊對俄羅斯強硬斥責後，美國官員整個週末都在和歐洲方面制定對策。事實上，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞和捷克都預計驅逐俄國外交官，法國和德國也支持梅伊採取更嚴厲的回應，但法德兩國尚未公布確切計劃。

知情人士說，美國認為這些俄國使節是間諜，以大使館工作人員的名義進行情報活動，有鑒於英國首相梅伊因毒殺案驅逐23名俄羅斯人，川普將採取類似舉動。

白宮副新聞秘書夏哈（Raj Shah）表示，美國堅定地與英國一起譴責俄羅斯的無恥行徑，川普一直在考慮各種方式，讓俄羅斯為自己的惡意行為負責，但現階段還無法宣布美國政府將採取的手段。俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫對這些消息拒絕評論。