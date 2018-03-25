逾150頭領航鯨擱淺澳洲海灘 僅5頭倖存

澳洲西南部海岸日前驚見逾150頭領航鯨擱淺，儘管志願者和獸醫全力救助，但僅有5隻領航鯨倖存。（法新社）

2018-03-25 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西南部海岸日前驚見逾150頭「短肢領航鯨」（Short-finned pilot whales）擱淺，相關單位聞訊後立刻前往救援，儘管志願者和獸醫全力救助，但僅有5隻領航鯨倖存。

綜合外媒報導，澳洲西南部的哈梅林灣（Hamelin Bay）的海灘，在週五（23日）驚見鯨魚大規模擱淺，超過150隻短肢領航鯨擱淺在沙灘上和淺灘中，相關單位得知後迅速動員志願者和獸醫動員前來搶救，但只有6隻倖存者被送回大海，其中有1隻再度擱淺，不得不安樂死。

西澳大利亞州公園管理局指出，短肢領航鯨也曾在1984年及1991年在當地發生大規模擱淺，由於屍體可能吸引的鯊魚前來覓食，該處海灘已經暫時關閉，禁止民眾下水，這些領航鯨每頭重量1至4噸之間，現場近150頭屍體的處理令相關單位感到棘手。

短肢領航鯨主要棲息在熱帶和亞熱帶水域，喜歡群居很少會單獨出沒，牠們的群落約有10-30隻，有些甚至多達60隻，但超過100頭的狀況較少見，雖然牠們的行為較接近鯨魚，但卻是屬於海豚科。